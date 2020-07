Mateusz Praszelik został nowym piłkarzem Śląska Wrocław. Niespełna 20-letni pomocnik był od kilku lat związany z Legią Warszawa.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Puchar Polski. Cracovia-Legia. Grzegorz Mielcarski: Nie będzie szansy na powtórkę. Wideo TV Interia

Sprowadzenie Praszelika jest bardzo ciekawym ruchem w kontekście kolejnego sezonu. Ofensywny pomocnik dysponuje sporym potencjałem, a do tego może być podstawowym młodzieżowcem w składzie, po tym jak status ten nie będzie przysługiwał Przemysławowi Płachecie.

Reklama

Praszelik jest młodzieżowym reprezentantem Polski, który od 2014 roku trenował w juniorskich drużynach Legii Warszawa.



W dorosłej drużynie Legii pomocnik debiutował już w marcu 2019 roku. Od tamtej pory rozegrał osiem spotkań w pierwszej drużynie.



- Mateusz Praszelik to ofensywny środkowy pomocnik, który nie boi się brać na swoje barki ciężaru prowadzenia gry. Jest kreatywny, szuka prostopadłych podań do napastników, ale umie także stworzyć zagrożenie poprzez wejście z piłką pod bramkę rywala. Z pewnością ma przed sobą perspektywę gry na bardzo wysokim poziomie - skomentował ten transfer Dariusz Sztylka, dyrektor sportowy Śląska Wrocław na oficjalnej stronie klubu.



- Decyzja o podpisaniu kontraktu ze Śląskiem była przeze mnie bardzo dobrze przemyślana. Wiem, w jaki sposób gra drużyna trenera Vitezslava Laviczki i jestem przekonany, że we Wrocławiu będę miał najlepsze warunki do rozwoju. Nie mogę już doczekać się pierwszego meczu w barwach WKS-u - powiedział z kolei sam Praszelik.

Zdjęcie Mateusz Praszelik / Andrzej Iwańczuk / Reporter

WG