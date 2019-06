Śląsk Wrocław traci kolejnego napastnika. W poniedziałek z klubem pożegnał się Arkadiusz Piech, a dziś Marcin Robak.

Zdjęcie Marcin Robak /Maciej Witkowski /East News

Jak poinformował Śląsk, rozmowy z Robakiem na temat nowego kontraktu toczyły się od kilku tygodni. Strony nie doszły do porozumienia i dlatego umowa, która wygasa z końcem czerwca, nie zostanie przedłużona.



"Dziś kończy się bardzo ważny etap nie tylko w mojej karierze, ale i w moim życiu. Spędziłem w Śląsku Wrocław dwa sezony i choć nie udało nam się grać o najwyższe cele, czego zawsze pragnąłem, przeżyłem tu wiele pięknych chwil. Chciałbym podziękować kibicom, zawodnikom, trenerom, sztabowi medycznemu oraz pracownikom klubu za to, że mogłem liczyć na wasze wsparcie i dzięki wam do końca życia będę miał piękne wspomnienia z Wrocławia. W barwach WKS-u zawsze starałem się grać o zwycięstwo, zostawiać zdrowie i serce na murawie. W Śląsku także po raz pierwszy zostałem kapitanem zespołu, co było dla mnie zaszczytem. Śląsk Wrocław zawsze będzie dla mnie ważnym klubem, trzymam za was kciuki i życzę wszystkiego najlepszego" - powiedział Robak cytowany na stronie internetowej Śląska.



W minionym sezonie doświadczony napastnik wystąpił w 37 meczach we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił 18 goli i zaliczył dwie asysty.

W poniedziałek piłkarze Śląska rozpoczęli przygotowania do nowego sezonu. W kolejnych dniach przejdą badania, a później do 30 czerwca będą trenować na własnych obiektach. W tym czasie w planach jest sparing z pierwszoligową Odrą Opole. Wrocławianie wyjadą na jedno dziesięciodniowe zgrupowanie na Słowenię, gdzie rozegrają trzy sparingi. Ostatnim sprawdzianem przed startem ligi będzie mecz z Wartą Poznań (14 lipca). Sześć dni później podopieczni czeskiego trenera Vitezslava Laviczki zagrają pierwszy mecz o punkty z Wisłą Kraków na wyjeździe.