Śląsk Wrocław nie zwalnia tempa na rynku transferowym. Do ekipy ze stolicy Dolnego Śląska właśnie dołączył Marcel Zylla, którego poprzednim klubem był Bayern Monachium. 20-latek podpisał czteroletni kontrakt.

Zylla to młodzieżowy reprezentant Polski. W ubiegłym roku występował na rozgrywanych w naszym kraju mistrzostwach świata do lat 20.

Całą dotychczasową karierę spędził jednak w Bayernie Monachium. Urodził się w stolicy Bawarii, choć ma polskich rodziców.

Zylla grał w drużynach młodzieżowych Bayernu. Zatrzymał się na drużynie rezerw. Nie miał szans dołączyć do pierwszego zespołu i z początkiem lipca pożegnał się z klubem.

Teraz trafił do PKO Ekstraklasy, a konkretnie do Śląska. Wcześniej piłkarz sam potwierdził, zamieszczając wymowne zdjęcie, że już dotarł do Wrocławia. Jeszcze we wtorek, jak można było się spodziewać, wszystkie formalności zostały dopełnione i klub oficjalnie powitał swojego nowego zawodnika.

MP