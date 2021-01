Oficjalna strona Śląska poinformowała o nowym transferze klubu. Ekipa z Wrocławia pozyskała defensora Łukasza Bejgera, prosto z Manchesteru United.

Łukasz Bejger to 19-letni obrońca, który do tej pory występował w młodzieżowej drużynie Manchesteru United. Defensor miał jednak okazję do treningów z pierwszą drużyną. Nowy nabytek Śląska do Anglii trafił z Lecha Poznań.



- Decyzja o powrocie do Polski była przeze mnie bardzo dobrze przemyślana. Chcę przede wszystkim nabierać doświadczenia w piłce seniorskiej i stale podnosić swoje umiejętności - powiedział Bejger, w rozmowie z oficjalną stroną Śląska.



Defensor dołączył do Śląska na zasadzie transferu definitywnego i jego nowy kontrakt będzie obowiązywał przez najbliższe 4,5 roku.





Środkowy defensor występuje również w młodzieżowych reprezentacjach Polski. Obecnie otrzymuje powołania do kadry U19.



- Cieszymy się, że kolejny młodzieżowy reprezentant Polski wybrał Śląsk Wrocław. Łukasz to niezwykle perspektywiczny środkowy obrońca. Dobrze czyta grę, jest szybki i skuteczny w odbiorze. Chcemy, aby rozwijał się u nas krok po kroku, poznając klub i filozofię naszej pracy - stwierdził dyrektor sportowy Śląska Dariusz Sztylka.



Wrocławski klub zajmuje obecnie 4. miejsce w tabeli Ekstraklasy. Po wznowieniu rozgrywek Śląska czeka starcie przeciwko Stali Mielec.





