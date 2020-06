Ostry wślizg Krzysztofa Mączyńskiego w kolano Daniego Ramireza spowodował, że na boisku we Wrocławiu zawrzało. Po meczu spięcie pomiędzy piłkarzami przeniosło się do sieci.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Olympiakos "nieoficjalnym" mistrzem Grecji. Wideo © 2020 Associated Press

"Tylko żółta kartka?" - napisał na Twitterze Ramirez, publikując film z brutalnego ataku Mączyńskiego. Piłkarz Lecha leżał na boisku, gdy kapitan Śląska Wrocław zaatakował go wślizgiem, trafiając nogą w kolano Hiszpana.

Reklama

Prowadzący spotkanie sędzia Tomasz Kwiatkowski natychmiast pokazał "Mące" żółty kartonik. I choć Mączyński powinien być wdzięczny za łagodny wyrok, już na boisku nie umiał pogodzić się z werdyktem sędziego, mając do niego spore pretensje.



Można by pomyśleć, że gdy Mączyński obejrzy nagranie z faulem, zmieni zdanie, wszak boiskowa perspektywa z racji swojej dynamiki nie zawsze pozwala precyzyjnie ocenić sytuację. Ten jednak postanowił iść w zaparte.



"Nie płacz przyjacielu, taka jest piłka nożna" - odpisał Ramirezowi Mączyński.



Taka odpowiedź nie spodobała się części internautów. "Prawie zrobiłeś mu stempel na kolanie i to jest futbol?" - napisał jeden z nich. "Polski" - odpowiedział Mączyński.



Mimo tego, że pomocnik Śląska nie zgadzał się z karą, za swoje zagranie będzie musiał odcierpieć karę. Dla Mączyńskiego była to już 12. żółta kartka w sezonie, za co czekają go dwa mecze pauzy.



#POMAGAMINTERIA

1 czerwca reprezentantka Polski w kolarstwie górskim Rita Malinkiewicz i jej koleżanka Katarzyna Konwa jechały na trening w ramach autorskiego projektu Rity dla pasjonatów kolarstwa #RittRide for all. Z niewyjaśnionych przyczyn w Wilkowicach koło Bielska-Białej wjechał w nie samochód jadący z naprzeciwka. Kasia przeszła wiele operacji, w tym zabieg zespolenia połamanego kręgosłupa i połamanej twarzoczaszki oraz częściową rekonstrukcję nosa i języka. Rita nadal pozostaje w śpiączce farmakologicznej, a jej obecny stan zdrowia jest bardzo ciężki. Potrzeba pieniędzy na ich leczenie i rehabilitację - dołącz do zbiórki. Sprawdź szczegóły >>>





Zdjęcie Krzysztof Mączyński w meczu z Lechem Poznań / Paweł Andrachiewicz / Newspix

WG