Śląsk Wrocław. Laviczka: Wisła Kraków ma swoją jakość

Trener Śląska Wrocław Vitezslav Laviczka przed spotkaniem z Wisłą w Krakowie nie chciał mówić o silnych i słabych stronach przeciwnika. - Oglądałem ich mecz z Jagiellonią Białystok i powiem, że zespół z Krakowa ma swoją jakość - podkreślił.

Pomimo dużych problemów kadrowych wynikających z różnych przyczyn, Śląsk na inaugurację sezonu w spotkaniu z Piastem Gliwice pokazał się z bardzo dobrej strony i wygrał zasłużenie 2-0. Teraz wrocławian czeka pojedynek z Wisłą w Krakowie i trener Lavicka nadal musi borykać się z kłopotami, bo nie będzie mógł skorzystać z kilku zawodników.



Na pewno zabraknie Krzysztofa Mączyńskiego, a pod dużym znakiem zapytania stoi przydatność do gry Dino Stigleca, Patryka Janasika i Rafała Makowskiego.



- To są znaki zapytania i dopiero po piątkowym treningu podejmiemy ostateczne decyzje. Dla mnie najważniejsze w tej chwili jest, że każdy z zawodników robi wszystko, aby być przygotowanym jak najszybciej do gry. I mam nadzieję, że szybko wrócą do gry - krótko skomentował czeski trener Śląska.



O samym sobotnim rywali szkoleniowiec wrocławian też nie chciał wiele mówić. Przyznał jedynie, że już drużyna jest po analizie gry Wisły i zna słabe i mocne strony rywala.



- Nie będę otwarcie mówił, gdzie rywal jest mocny, a gdzie ma słabsze strony. Mogę jedynie powiedzieć, że to zespół, który ma doświadczonych i ogranych zawodników. Najważniejszy jest Kuba Błaszczykowski, ale przyszło też kilku nowych wartościowych graczy. Oglądałem ich mecz z Jagiellonią Białystok i powiem, że zespół z Krakowa ma swoją jakość. Musimy fizycznie i mentalnie bardzo dobrze przygotowani na ten mecz - dodał.



Po drugiej kolejce w Ekstraklasie nastąpi przerwa w rozgrywkach na mecze reprezentacji i włodarze oraz sztab szkoleniowy nie ukrywają, że są z tego zadowoleni.



- Zawsze pierwsze mecze w sezonie są trudne, a teraz jeszcze mieliśmy szczególny okres przygotowawczy. Jestem zadowolony z pracy moich zawodników, ale nowi gracze na pewno potrzebują więcej czasu do adaptacji - przyznał Lavicka.



Niemal jest też pewne, że w prezerwie w rozgrywkach do zespołu Śląska dołączy przynajmniej jeszcze jeden zawodnik. Przyznał to także sam trener wrocławian.



- Wiemy, że potrzebujemy jeszcze jednego ofensywnego skrzydłowego i teraz finalizujemy jego przyjście. To kwestia tygodnia, może trochę dłużej - krótko powiedział Czech.



W poprzednim sezonie w Krakowie Śląsk pokonał Wisłę 10, a jedynego gola zdobył Stiglec.



Początek spotkania w sobotę o godz. 17.30.

