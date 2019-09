Śląsk Wrocław. Laviczka: Trzy punkty to trochę mało

Trener piłkarzy Śląska Wrocław Vitezslav Laviczka przed derbowym meczem z Zagłębiem Lubin w Ekstraklasie przyznał, że jego zespół czeka ciężki pojedynek. - Poza tym będzie ciekawie, bo derby zawsze są ciekawe - dodał.

Śląsk w trzech ostatnich meczach zanotował trzy remisy. Trener Laviczka stwierdził, że można to ocenić na dwa sposoby.

- Po pierwsze nadal jesteśmy zespołem bez porażki. Ale z drugiej strony trzy remisy to tylko trzy punkty, a to trochę mało. Myślę jednak, że idziemy dobrą drogą, bo nasza gra jest dobra, brakuje nam tylko wykończenia, goli. Pracujemy, aby było w tym elemencie lepiej i wierzę, że będzie lepiej - wyjaśnił.

Zagłębie do Wrocławia przyjedzie z nowym trenerem Martinem Szevelą. Lavicka przyznał, że nie zna osobiście słowackiego szkoleniowca, ale grał przeciwko niemu.

- To był sparing, kiedy pracowałem w Sparcie Praga, on prowadził Trenczyn. To utalentowany i dobry szkoleniowiec. Kiedy robiłem analizę prowadzonych przez niego zespołów, to widać było, że preferuje ofensywną piłkę, a piłkarze są bardzo aktywni na boisku - dodał.

Sobotni mecz będzie miał dodatkowy podtekst, bo będą to derby Dolnego Śląska. Trener "Wojskowych" stwierdził, że tego typu pojedynki zawsze są inne.

- To będzie ciężki mecz dla nas, ale to będą derby, a te zawsze są ciekawe. Zagłębie dobrze ostatnio zagrało przeciwko Wiśle Płock i wygrało 5-0. Bardzo aktywni byli boczni obrońcy i bardzo dobrze zaprezentował się Filip Starzyński. Ale będziemy na nich przygotowani. Mamy jeszcze analizę, trening taktyczny i jutro jeszcze jeden trening - powiedział Laviczka.

Zdjęcie Vitezslav Laviczka / Piotr Matusiewicz / East News

Śląsk może w sobotę być poważnie osłabiony, bo problemy zdrowotne ma Krzysztof Mączyński.

- Krzysiek trenuje normalnie, ale nie wiemy, czy zagra. Mamy jeszcze dwa treningi i zobaczymy, jaka będzie decyzja. Chcemy posłać takich piłkarzy na boisko, którzy będą gotowi na sto procent do walki. Jeżeli Krzysiek nie będzie w pełni zdrowy, nie zagra - zdradził.

Laviczka w głosowaniu szkoleniowców pozostałych zespołów został wybrany trenerem sierpnia.

- To cena indywidualna, ale to ocena też całej drużyny. Dla mnie ta nagroda jest dowodem, że dobrze zaczęliśmy sezon - skomentował Czech.

Po ośmiu kolejkach Śląsk w ligowej tabeli zajmuje trzecie miejsce i ma na koncie 16 punktów. Zagłębie zgromadziło osiem oczek i jest 13. W lutowym pojedynku wrocławianie ograli zespół z Lubina 2-0. Pięć ostatnich derbowych starć między tymi ekipami kończyły się wygraną gospodarza.

Początek meczu Śląsk - Zagłębie w sobotę o godz. 20.