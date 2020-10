Śląsk Wrocław pokonał 1-0 Jagiellonię Białystok w meczu 8. kolejki Ekstraklasy i przeskoczył swojego dzisiejszego rywala w tabeli. Bramka padła po koszmarnym błędzie Bartosza Bidy.

Kibice, którzy po zakończeniu El Clasico zdecydowali się przenieść swoją uwagę na starcie Śląska z Jagiellonią początkowo nie mogli być zadowoleni. Obie drużyny bardzo spokojnie weszły w to spotkanie i nie licząc próby Jesusa Imaza z 25. minuty, na więcej emocji musieliśmy poczekać niemal do samej końcówki pierwszej części gry.



W 43. minucie przed znakomitą szansą na zdobycie gola stanął Bartosz Bida. Piłkarz Jagielloni zgarnął piłkę po serii nieudanych interwencji zawodników Śląska i momentalnie oddał strzał. Pędząca futbolówka została jednak zatrzymana przez Matusza Putnocky'ego. Młodzieżowiec mógł zachować się lepiej w tej sytuacji.



Mając na uwadze przebieg pierwszej połowy, Śląsk błyskawicznie odpowiedział. Kilka chwil później Krzysztof Mączyński dośrodkował piłkę w pole karne, a tam głową uderzył ją Piotr Celeban. Próba defensora Śląska była udana, lecz bardzo dobrą interwencją popisał się Damian Węglarz.



Golkiper ekipy przyjezdnych zachował czujność do samego końca i przed gwizdkiem sędziego przetrwał napór Śląska, dwukrotnie interweniując.



Gol, który przesądził o wyniku meczu, padł na początku drugiej połowy. Fatalnie zachował się Bartosz Bida, który stracił piłkę na własnej połowie i Mateusz Praszelik pognał na bramkę rywala. Mógł jeszcze podawać do Erika Exposito, ale zdecydował się samemu zakończyć akcję. Udało mu się to w stu procentach.



Jagiellonia próbowała zepchnąć Śląska do defensywy, ale nie miała argumentów, by przebić się przez wrocławski mur. Nie stworzyła sobie właściwie żadnej dogodnej okazji do zdobycia wyrównującej bramki i już od dawna jej ofensywna gra pozostawia wiele do życzenia.



Śląsk wyprzedził Jagiellonię w tabeli, awansując na czwartą pozycję. Jagiellonia jest szósta.



Ekstraklasa - wyniki, tabela, strzelcy



8. kolejka Polska - Ekstraklasa

2020-10-24 17:30 | Stadion: Stadion Miejski Śląsk Wrocław Jagiellonia Białystok 1 0 DO PRZERWY 0-0 M. Praszelik 49'

1 0 Śląsk Wrocław Jagiellonia Białystok Węglarz Olszewski Tiru Runje Bodvarsson Makuszewski Pospiszil Imaz Romanczuk Twardek Bida Putnocký Celeban Puerto W.Golla Štiglec Musonda Mączyński Zylla Pałaszewski Pich Expósito SKŁADY Śląsk Wrocław Jagiellonia Białystok Matusz Putnocky Damian Węglarz Piotr Celeban Paweł Olszewski Israel Puerto 76′ 76′ 84′ 84′ Bogdan Tiru Wojciech Golla Ivan Runje 62′ 62′ Dino Sztiglec Bodvar Bodvarsson 73′ 73′ Lubambo Musonda 66′ 66′ Maciej Makuszewski Krzysztof Mączyński Martin Pospiszil 42′ 42′ Marcel Zylla Jesus Imaz 90′ 90′ Maciej Pałaszewski Taras Romanczuk Robert Pich 84′ 84′ Kristopher Twardek 73′ 73′ Erik Alexander Exposito Hernandez 67′ 67′ Bartosz Bida REZERWOWI Michał Szromnik Xavier Dziekoński Guillermo Gaston Cotugno Lima 84′ 84′ Błażej Augustyn Mariusz Pawelec Krzysztof Toporkiewicz Szymon Lewkot 67′ 67′ Fernán Ferreiroa López 90′ 90′ Rafał Makowski Jan Majsterek Márk Tamás 66′ 66′ Przemysław Mystkowski 42′ 42′ 49′ 49′ Mateusz Praszelik 84′ 84′ Mateusz Wyjadłowski 73′ 73′ Bartłomiej Pawłowski Fiodor Czernych 73′ 73′ Fabian Piasecki Szymon Sobczak