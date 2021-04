Śląsk Wrocław. Jacek Magiera: Górnik to nie tylko Jimenez

Trener Śląska Wrocław Jacek Magiera przed meczem ekstraklasy w Zabrzu przyznał, że jego piłkarze będą musieli skoncentrować się na całym zespole rywala, a nie na pojedynczych graczach. "Górnik to nie tylko Jesus Jimenez. To zbyt duże uproszczenie" – dodał.

W najbliższej kolejce piłkarskiej ekstraklasy Śląsk zagra z Górnikiem w Zabrzu, gdzie ostatni raz wygrał w 2011 roku (2-0). Trener Magiera na przedmeczowej konferencji przyznał, że nie przywiązuje wagi do tego typu statystyk.

"Nie ma to w tej chwili żadnego znaczenia. Przygotowujemy się do tego spotkania, jak do wszystkich wcześniejszych według opracowanego planu. Nic się nie zmienia, robimy swoje" - krótko skomentował.

Oba zespoły w wiosną wygrały po zaledwie dwa spotkania i plasują się w środkowej strefie tabeli - Śląsk jest szósty, a Górnik mając dwa punkty mniej - ósmy. Magiera przyznał, że dla niego nie ma w tym momencie znaczenia, że rywale wygrali wiosną tylko dwa spotkania.

"Nie chcę mówić, kto jest faworytem tego meczu. Koncentrujemy się na swoich przygotowaniach i na swojej grze. Chcemy utrzymać intensywność w grze przez całe spotkanie, chcemy zagrać po swojemu i być w Zabrzu zespołem, który cieszy się grą. Tylko na to mamy wpływ i tylko na tym się koncentrujemy" - dodał Magiera.

Klucz do czystego konta w Zabrzu?



Mówiąc o rywalu Magiera zwrócił uwagę, że jego podopieczni nie mogą koncentrować się na pojedynczych zawodnikach, ale na całym zespole Górnika.

"To byłoby duże uproszczenie powiedzieć, że kluczem do zachowania czystego konta w Zabrzu będzie powstrzymanie Jimeneza. Nie można powiedzieć, że siła napędowa Górnika to tylko jeden zawodnik. Zawsze trzeba zwracać uwagę na każdego piłkarza, który występuje po drugiej stronie. Musimy się jednak przede wszystkim koncentrować na sobie. Każdego w Górniku musimy traktować poważnie i być pewnym siebie w swoich działaniach" - powiedział szkoleniowiec.

Skład Śląska w porównaniu z poprzednimi meczami nie powinien się wiele zmienić. Na pewno zabraknie w bramce Słowaka Matusa Putnockiego, ale za to w kadrze meczowej znalazł się wracający do zdrowia Hiszpan Israel Puerto.

"To, że my graliśmy w sobotę, a Górnik w poniedziałek nie ma znaczenia. Na poziomie zawodowym to nie powinno być żadnym kłopotem, że jeden z zespołów ma dwa dni mniej na przygotowania do meczu" - podsumował Magiera.

Jesienią we Wrocławiu Śląsk zremisował z Górnikiem 0-0. Takim samym wynikiem zakończył się ostatni pojedynek obu ekip w Zabrzu rozegrany w poprzednim sezonie.

Początek meczu Górnik - Śląsk w piątek o godz. 20.30.

