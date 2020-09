Do niemałej grupy zawodników Śląska Wrocław, którzy z różnych powodów nie mogą grać od początku sezonu, teraz dołączył Israel Puerto. Hiszpan na pewno nie zagra z Pogonią Szczecin, podobnie jak Krzysztof Mączyński, Hiszpan Erik Exposito, Fabian Piasecki czy Urugwajczyk Guillermo Cotugno.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Śląsk Wrocław. Vitezslav Lavicka po meczu z Wisłą Kraków. Wideo INTERIA.TV

Śląsk z problemami kadrowymi zmaga się od początku sezonu, ale wydawało się, że po przerwie na mecze reprezentacji, sytuacja zacznie się normować. Tak się nie stało i lista nieobecnych wcale nie jest mniejsza.

Reklama

W ostatnim spotkaniu z Lechem Poznań (3-3) w ostatnich minutach wrocławianie musieli grać w dziesiątkę, bo z grymasem na twarzy boisku opuścił Puerto. Na pomeczowej konferencji trener Vitezslav Laviczka nie ukrywał, że uraz Hiszpana może być poważny.

- Na tę chwilę wydaje się, że na szczęście nie jest to aż tak poważna kontuzja. W tym tygodniu będzie musiał jednak poddać się kolejnym badaniom i dopiero one powinny dać więcej informacji. Trudno przewidzieć, kiedy wróci na boisko, ale wszystko wskazuje, że co najmniej w jednym meczu będziemy musieli radzić sobie bez Israela - powiedział rzecznik Śląska Tomasz Szozda.

Jeszcze przed spotkaniem z Lechem okazało się, że poza grą jest Fabian Piasecki. Piłkarz jest chory i data jego powrotu na boisko nie jest dokładnie znana. Podobnie jak drugiego napastnika Erika Exposito. Sytuacja z Hiszpanem jest nietypowa, bo teoretycznie nic nie stoi na przeszkodzie, aby mógł zacząć trenować z zespołem, ale z drugiej strony powinien jeszcze nie wchodzić do szatni.

Bardziej klarowna jest sprawa z Krzysztofem Mączyńskim i Urugwajczykiem Guillermo Cotugno. Obaj na razie ćwiczą indywidualnie pod okiem trenera od przygotowania motorycznego, ale najpóźniej za dwa tygodnie powinni już być z całym zespołem.

Na ławce rezerwowych mecz z Lechem zaczęli Chorwat Dino Stuglec oraz Rafał Makowski i nawet pojawili się w drugiej połowie na boisku, ale nie wydaje się, aby obaj byli gotowy na występy od pierwszej do ostatniej minuty. W kadrze Wojskowych jest sprowadzony w minionym tygodniu Bartłomiej Pawłowski, ale szanse, że będzie gotowy do gry w najbliższym spotkaniu są minimalne.

Śląsk może z Pogonią mieć jeszcze jednego piłkarza mniej, bo bliski przejścia do Brescii jest Jakub Łabojko. Wrocławianie zaakceptowali warunki transferowe i bardzo prawdopodobne, że 23-letni pomocnik jeszcze w tym tygodniu poleci do Włoch, aby przejść badania i ewentualnie podpisać kontrakt.

Po trzech kolejkach Ekstraklasy Śląsk zajmuje drugie miejsce w tabeli z siedmioma punktami na koncie. W najbliższej wrocławianie zmierzą się na wyjeździe z siódmą Pogonią Szczecin.

Ekstraklasa: wyniki, tabela, strzelcy, terminarz

Zdjęcie Israel Puerto / Krystyna Pączkowska / Newspix

marw/ co/