Pierwsze zmiany w Śląsku Wrocław po rozczarowującym sezonie. Klub poinformował, że nie przedłuży kontraktów z Igorsem Tarasovsem, Djordje Cotrą i Augusto.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Szybka kontra" - Co doprowadziło do degrengolady Lecha i Legii? Wideo INTERIA.TV

Reklama

Umowy trójki piłkarzy wygasają z końcem czerwca. W zakończonym w weekend sezonie Ekstraklasy, podobnie jak cały zespół z Dolnego Śląska, nie zaprezentowali się najlepiej. Co prawda to gol Augusto w przedostatniej kolejce pomógł drużynie wygrać z Miedzią Legnica i zapewnić utrzymanie w lidze, ale to nie wystarczyło, by zasłużyć na nową umowę. Portugalczyk w trzy lata rozegrał w barwach Śląska 51 meczów w Ekstraklasie, zdobył w nich dwie bramki.

Rok krócej we Wrocławiu występował Cotra. 34-letni Serb w tym sezonie zagrał w 15 meczach Ekstraklasy. Aż siedem musiał opuścić z powodu kary za czerwoną kartkę, którą dostał w grudniu w meczu z Koroną Kielce. Komisja Ligi ukarała go za atak łokciem na Mateja Puczkę, obrońca musiał też zapłacić 15 tys. zł kary.



Najbardziej krytykowanym z trójki odchodzących piłkarzy był w ostatnim sezonie Tarasovs. Kibole głośno wyrazili niezadowolenie z gry Łotysza - pod koniec kwietnia, po przegranym spotkaniu z Górnikiem Zabrze, zmusili piłkarza, by oddał im koszulkę. Na facebookowym profilu Ultras Silesia pojawił się też wpis, w którym "wydali" Tarasovsowi zakaz występów do końca sezonu. Efekt? Obrońca nie wystąpił w żadnym z pięciu ostatnich meczów. We Wrocławiu występował przez dwa lata.



Śląsk zakończył sezon na 12. miejscu. W ostatniej kolejce pokonał 4-0 Arkę Gdynia.



Grupa spadkowa Ekstraklasy: tabela, wyniki, strzelcy





Zdjęcie Igors Tarasovs w przyszłym sezonie nie zagra w drużynie z Wrocławia / Maciej Witkowski/REPORTER / East News

DG