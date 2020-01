Urugwajczyk Guillermo Cotugno został nowym zawodnikiem Śląska Wrocław. 25-letni obrońca podpisał półtoraroczną umowę.

Cotugno ma na koncie 15 występów w młodzieżowej reprezentacji Urugwaju.



Karierę rozpoczynał w Danubio FC. W 2015 roku przeniósł się do rosyjskiego Zenita Kazań. Potem trafił do występującego w hiszpańskiej Segunda Division Realu Oviedo. Ostatnio Cotugno reprezentował barwy urugwajskiego Club Nacional.



"Podpisanie kontraktu z Guillermo jest idealnym potwierdzeniem powiedzenia, że cierpliwość popłaca. Długo pracowaliśmy nad tym transferem i byliśmy w stanie zaakceptować nawet fakt, że Cotugno może dołączyć do drużyny już po obozie przygotowawczym. Wszystko dlatego, że w naszej opinii to bardzo dobry, wszechstronny i doświadczony zawodnik, który da Śląskowi dużo jakości w defensywie - powiedział dyrektor sportowy Śląska Dariusz Sztylka na oficjalnej stronie klubu.



"Jestem bardzo szczęśliwy, że podpisałem kontrakt ze Śląskiem. Cieszę się, że znów będę mógł zagrać w Europie. To dla mnie nowy rozdział i czuję się naprawdę podekscytowany. Chcę ciężko pracować, rozwijać się i wierzę, że pomogę drużynie odnosić zwycięstwa" - stwierdził Cotugno.

Dla Śląska sprowadzenie Cotugno jest drugim zimowym transferem, bo wcześniej wypożyczyli z AS Livorno napastnika Filipa Raicevica. Mimo iż wrocławianie na całą rundę wiosenną stracili z powodu kontuzji podstawowego środkowego obrońcę Wojciecha Gollę, nikt już do zespołu trenera Viteżslava Laviczki nie dołączy.

W pierwszym meczu po zimowej przerwie Śląsk podejmie Lechię Gdańsk. Mecz 21. kolejki Ekstraklasy obędzie się 7 lutego o godz. 20.30.

