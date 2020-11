Po bezbarwnym spotkaniu Śląsk Wrocław zremisował z Górnikiem Zabrze 0-0. Więcej z gry zdecydowanie mieli goście, lecz ostatecznie nie przechylili oni szali zwycięstwa na swoją korzyść.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Puchar Polski. ŁKS Łódź - Śląsk Wrocław 2-2 i 4-1 w rzutach karnych. SKRÓT INTERIA.TV

Zobacz zapis relacji tekstowej z meczu Śląsk Wrocław - Górnik Zabrze



Reklama

Po dwóch spotkaniach 9. kolejki, starcie Śląska Wrocław z Górnikiem Zabrze było rozgrywane w ramach 10. serii gier, której dwa mecze w ten weekend zostaną zagrane awansem. Potyczka "Wojskowych" z "Górnikami" zapowiadała się bardzo interesująco, mając na uwadze, że obie ekipy znajdują się w górze stawki.



Zawodnicy nie byli jednak w stanie sprostać oczekiwaniom i pierwsze 45 minut - lekko mówiąc - nie wyglądało zbyt ciekawie. Obie drużyny próbowały kreować grę, ale zdecydowanie brakowało im dokładności, a liczne lekkie strzały z dystansu padały łupem golkiperów. Nieco groźniej zrobiło się dopiero w 27. minucie starcia.



Lubambo Musonda posłał piłkę do Roberta Picha, który oddał strzał z bocznej strefy pola karnego, jednak nie zdołał skierować piłki do siatki. Goście odpowiedzieli bardzo szybko i spróbowali wykorzystać prostą stratę "Wojskowych". Giannis Masouras rozpoczął ofensywną akcję Górnika i posłał piłkę do Aleksa Sobczyka, który wpadł w pole karne i oddał strzał. Na posterunku stanął jednak Matusz Putnocky i sparował futbolówkę.



Po przerwie o wiele konkretnie grał Górnik. W 59. minucie Piotr Krawczyk dobrze odnalazł się w polu karnym i mocno uderzył w kierunku bramki Putnocky'ego. Pędząca piłka odbiła się jednak od słupka. Dobrze z dystansu huknął także Sobczyk, lecz tym razem na posterunku znalazł się golkiper Śląska.



Gospodarze obudzili się dopiero w końcówce meczu, gdy Bartłomiej Pawłowski precyzyjnie dograł piłkę w pole karne po rzucie wolnym. Tam najlepiej odnalazł się Fabian Piasecki i zdołał oddać strzał głową, lecz pędząca piłka poszybowała ponad bramką.



Ekstraklasa - wyniki, tabela, strzelcy

PA



10. kolejka Polska - Ekstraklasa

2020-11-07 20:00 | Stadion: Stadion Miejski Śląsk Wrocław Górnik Zabrze 0 0

0 0 Śląsk Wrocław Górnik Zabrze Chudy Paluszek Wiśniewski Evangelou Masouras Manneh Nowak Prochazka Rostkowski Sobczyk Krawczyk Putnocký Celeban Puerto Tamás Pawelec Musonda Mączyński Praszelik Sobota Pich Expósito SKŁADY Śląsk Wrocław Górnik Zabrze Matusz Putnocky Martin Chudy Piotr Celeban Aleksander Paluszek 80′ 80′ Israel Puerto Przemysław Wiśniewski Márk Tamás Stefanos Evangelou 84′ 84′ Mariusz Pawelec 69′ 69′ Giannis Masouras 68′ 68′ Lubambo Musonda 65′ 65′ 86′ 86′ Alasana Manneh 90′ 90′ Krzysztof Mączyński Bartosz Nowak 83′ 83′ Mateusz Praszelik Roman Prochazka 75′ 75′ Waldemar Sobota 70′ 70′ Michal Rostkowski Robert Pich 63′ 63′ Alex Sobczyk 75′ 75′ Erik Alexander Exposito Hernandez 87′ 87′ Piotr Krawczyk REZERWOWI Michał Szromnik Bartosz Neugebauer 84′ 84′ Guillermo Gaston Cotugno Lima 87′ 87′ Kacper Michalski 83′ 83′ Szymon Lewkot 70′ 70′ 77′ 77′ Norbert Wojtuszek 75′ 75′ Maciej Pałaszewski 86′ 86′ Filip Bainović Rafał Makowski 69′ 69′ Daniel Ściślak 68′ 68′ Bartłomiej Pawłowski 63′ 63′ Adam Ryczkowski Piotr Samiec-Talar 75′ 75′ 78′ 78′ Fabian Piasecki Mathieu Scalet