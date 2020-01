Śląsk Wrocław pozyskał napastnika. Klub z Dolnego Śląska wypożyczył Filipa Raiczevicia.

26-latek to trzykrotny reprezentant Czarnogóry. W tym sezonie grał w podstawowym składzie Livorno. W 17 meczach Serie B zdobył bramkę i zaliczył dwie asysty.

Jednak jego klub bardzo słabo radzi sobie w rozgrywkach. Jest na ostatnim, 20. miejscu. W 20 spotkaniach zgromadził zaledwie 13 punktów.

Piłkarz jest związany z Livorno do końca sezonu 2021/22. Do Śląska został wypożyczony na pół roku. Klub poinformował, że od wtorku zacznie indywidualne treningi, a po powrocie drużyny ze zgrupowania dołączy do kolegów. Będzie grał z nr 11.

