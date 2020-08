Jak poinformowała oficjalna strona Śląska, nowym zawodnikiem klubu został Fabian Piasecki. Napastnik związał się z ekipą z Wrocławia czteroletnim kontraktem.

Fabian Piasecki przeszedł do Sląska za zasadzie transferu definitywnego. Napastnik wcześniej reprezentował barwy Zagłębia Sosnowiec. W poprzednim sezonie Piasecki zagrał w 32 ligowych spotkaniach i zdobył 17 bramek, dzięki czemu został królem strzelców 1. ligi.



Napastnik występował już na szczeblu Ekstraklasy, grając dla Miedzi Legnica i Górnika Zabrze.

- Poprzedni sezon wyraźnie dodał mi skrzydeł. Przejście do Śląska to dla mnie duża szansa i bardzo się cieszę, że będę grał we Wrocławiu. Urodziłem się w tym mieście, a obecnie kontynuuję tutaj studia. Chcę pokazać się z jak najlepszej strony i pomagać drużynie, realizując na boisku założenia sztabu szkoleniowego - powiedział Piasecki w rozmowie z oficjalną stroną klubu.



- Fabian udowodnił, że potrafi zdobywać bramki i liczymy, że zapewni nam bardzo mocną rywalizację w ataku - dodał dyrektor sportowy Śląska Dariusz Sztylka.



Umowa napastnika będzie obowiązywała do końca czerwca 2024 roku.

Wcześniej Śląsk ogłosił powrót do klubu Waldemara Soboty.