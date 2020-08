Śląsk Wrocław odsunął od treningów z drużyną dwóch zawodników. Mieli oni złamać obostrzenia sanitarne, bawiąc się w jednym z nocnych klubów.

Śląsk nie ujawnił o jakich piłkarzy chodzi. Nieoficjalnie wiadomo, że są to Mark Tamas i Erik Exposito.

Ta dwójka w weekend miała bawić się w jednym z nocnych klubów, łamiąc obostrzenia sanitarne. W poniedziałek cała drużyna przeszła testy na koronawirusa. Wszystkie dały wynik negatywny.

Dwójka zawodników ma przejść testy jeszcze raz. Zostali odsunięci od treningów do czasu uzyskania wyników i upewnienia się, że ich stan zdrowia nie zagraża reszcie zawodników i sztabowi szkoleniowemu.

Wobec tej dwójki zostało też wszczęte postępowanie dyscyplinarne. Śląsk wydał w tej sprawie komunikat.

Ponadto wszyscy zawodnicy Śląska Wrocław zostali ponownie poinstruowani o zagrożeniach związanych z koronawirusem, w tym w szczególności o procedurach zapobiegawczych zarażeniom" - napisał klub.

