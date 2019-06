28-letni Chorwat Dino Stiglec został nowym piłkarzem Śląska Wrocław. Ma być drugim wzmocnieniem drużyny z Dolnego Śląska przed nowym sezonem.

Stiglec to lewy obrońca, który ostatnie dwa i pół roku spędził w słoweńskiej Olimpiji Lublana. W ostatnich rozgrywkach wystąpił w 26 spotkaniach słoweńskiej ekstraklasy, strzelił w nich jednego gola, zanotował sześć asyst. Z Olimpiją zdobył mistrzostwo i wicemistrzostwo kraju, dwukrotnie sięgnął też po krajowy puchar.

- Potrzebowałem nowego wyzwania, chciałem zmienić ligę, a chorwaccy zawodnicy, którzy wcześniej grali w Polsce, utwierdzili mnie tylko w przekonaniu, że podjąłem dobrą decyzję - zapewnia Stiglec, cytowany przez oficjalny serwis klubu.

Chorwat urodził się w Zagrzebiu, ale nigdy nie trafił do Dinama, czyli najbardziej utytułowanego chorwackiego klubu. Występował za to m.in. w NK Zagrzeb i Slavenie Belupo. Ze Śląskiem związał się dwuletnim kontraktem z opcją rocznego przedłużenia.



- Po ostatnich zmianach kadrowych zależało nam na wzmocnieniu lewej strony defensywy. Dino dysponuje dokładnym dośrodkowaniem, jest wszechstronny, pracowity, a przy tym obdarzony świetnymi warunkami fizycznymi. To doświadczony zawodnik, grał regularnie i jesteśmy przekonani, że będzie pasował do naszego zespołu - uważa Dariusz Sztylka, dyrektor sportowy Śląska.



Stiglec został drugim nabytkiem wrocławskiego klubu po zakończeniu sezonu. Wcześniej kontrakt we Wrocławiu podpisał bramkarz Daniel Kajzer.



Zdjęcie Viteżslav Laviczka, trener Śląska, będzie miał do dyspozycji nowego piłkarza / Piotr Matusiewicz / East News

