Daniel Kajzer podpisał dwuletni kontrakt ze Śląskiem Wrocław z opcją przedłużenia o kolejny rok. 27-letni bramkarz ostatnio występował w bułgarskim Botewie Płowdiw.

Kajzer występował w juniorskich drużynach Górnika Zabrze, ale ani razu nie wystąpił w polskiej Ekstraklasie. Przez pięć sezonów był za to zawodnikiem ROW 1964 Rybnik, występując na poziomie I i II ligi.

Ostatnie dwa sezony bramkarz spędził w bułgarskim Botewie Płowdiw, gdzie zaliczył bardzo udaną przygodę. Sezon 2017/18 zakończył ze zdobytym Superpucharem Bułgarii (obronił rzut karny w serii jedenastek). Do wyjściowego składu przebił się pod koniec sezonu, ogółem rozgrywając 12 spotkań. W kolejnym sezonie Kajzer był podstawowym bramkarzem Botewa. Przez cały rok rozegrał 39 spotkań, dochodząc do finału Pucharu Bułgarii i zajmując szóste miejsce w ligowej tabeli.

- Przed nadchodzącym sezonem zakładamy przeprowadzenie zmian w kilku formacjach, a naszą przebudowę rozpoczynamy od pozycji bramkarza. Wiążemy z Danielem duże nadzieje. Z pewnością posiada umiejętności, które pozwolą wzmocnić rywalizację o miejsce między słupkami - zaznacza Dariusz Sztylka, dyrektor sportowy Śląska Wrocław na oficjalnej stronie internetowej.

Kajzer o miejsce w bramce będzie rywalizował z Jakubem Słowikiem, który ma za sobą bardzo udany sezon. Z klubem pożegnał się za to dotychczasowy zmiennik Słowika, Jakub Wrąbel. 22-latek przeniósł się do Wisły Płock.



- Trafiłem do Lotto Ekstraklasy, pokonując okrężną drogę, ale jestem bardzo zadowolony, że w końcu zagram na najwyższym poziomie rozgrywkowym w Polsce. Zrobię wszystko co w mojej mocy, aby regularnie bronić bramki Śląska, choć oczywiście decyzja należeć będzie do trenera - powiedział Kajzer.