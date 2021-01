Śląsk Wrocław - Crvena Zvezda 0-4 w meczu sparingowym

Przebywający na zgrupowaniu w Turcji Śląsk Wrocław przegrał 0-4 (0-2) z liderem serbskiej ekstraklasy Crveną Zvezdą Belgrad. Dla zespołu z Dolnego Śląska był to ostatni sprawdzian przed startem rundy wiosennej.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Śląsk Wrocław. Paweł Barylski przed meczem z Wartą Poznań. wideo INTERIA.TV

We wcześniejszych sparingach podczas zgrupowania w Turcji Śląsk pokonał 4-1 Novi Pazar i zremisował 2-2 z Olimpikiem Donieck.



Wrocławianie do Polski wracają 25 stycznia, a 1 lutego rozegrają pierwszy mecz o punkty w ekstraklasie ze Stalą Mielec na wyjeździe.



Jest już niemal pewne, że w rundzie wiosennej Śląsk wzmocnią Łukasz Bejger i Maciej Wilusz. Ten pierwszy ma przyjść na zasadzie transferu definitywnego z Manchesteru United, a drugi zostanie wypożyczony do końca sezonu z Rakowa Częstochowa. Obaj jako zawodnicy Śląska mają zostać przedstawieni w najbliższych dniach.



Po rundzie jesiennej wrocławianie w tabeli ekstraklasy zajmują czwarte miejsce i mają sześć punktów straty do prowadzącej Legii Warszawa.