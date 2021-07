27-letni hiszpański napastnik Caye Quintana został piłkarzem Śląska Wrocław. Quintana spędził ostatnie dwa sezony na zapleczu Primera Division. To rzadkość, by zawodnicy z tego poziomu przychodzili do Ekstraklasy. Ostatnim znaczącym był Ivi Lopez, który zrobił różnicę w Rakowie Częstochowa, będąc najlepszym zawodnikiem finału Pucharu Polski i prowadząc klub spod Jasnej Góry do wicemistrzostwa kraju i najlepszego sezonu w 100-letniej historii tego klubu.

W sezonie 2018/19 Quintana był wicekrólem strzelców trzeciego poziomu rozgrywek w Hiszpanii, w barwach najstarszego klubu z tego kraju, Recreativo Huelva. Następne dwa sezonu zawodnik spędził na zapleczu hiszpańskiej ekstraklasy, kolejno w barwach: Kadyksu, CF Fuenlabrada i Malagi. W Segunda Division w ciągu ostatnich dwóch lat Quintana rozegrał łącznie 62 spotkania, które okrasił czterema golami i pięcioma asystami.

Cave Quintata piłkarzem Śląska Wrocław

Początkowo transfer Quintany był planowany jako zastępstwo dla Erika Exposito, ale na dziś najlepszy strzelec Śląska w poprzednim sezonie zostaje we Wrocławiu i będzie rywalizował o miejsce w składzie z rodakiem. A może trener Jacek Magiera znajdzie miejscu na boisku dla obu? Szansy debiutu Quintana nie otrzyma jeszcze w czwartek, gdy Śląsk Wrocław w meczu rewanżowym pierwszej rundzie eliminacji Ligi Konferencji zagra rewanżowy mecz z estońskim Paide Linnameeskond. W pierwszym wyjazdowym meczu Ślązacy byli lepsi i wygrali 2-1, a Hiszpan ze względów proceduralnych będzie mógł grać dopiero w drugiej rundzie. O ile Śląsk Wrocław do niej awansuje.