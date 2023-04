Tym, jak ustaliła Interia Sport, zostanie wkrótce Jacek Magiera ! Dla 46-latka będzie to powrót do Wrocławia po ponad rocznej przerwie.

Magiera wraca do Śląska!

Magiera był trenerem Śląska od marca 2021 roku do marca 2022 roku, gdy został zwolniony. Jego kontrakt ważny był jednak do końca sezonu 2022/2023, z czego teraz postanowili skorzystać wrocławscy działacze. I chociaż Magiera nie miał obowiązku stawiania się na Oporowskiej, to dał się namówić na misję ratowania drużyny przed spadkiem. Jak ustaliliśmy, ogłoszenie powrotu szkoleniowca prawdopodobnie odbędzie się jeszcze dziś.

Jak usłyszeliśmy, umowa Magiery ma obowiązywać tylko do końca sezonu. Do kontraktu nie zostały dołączone żadne aneksy dotyczące jego przedłużenia w przypadku utrzymania. Nie jest jednak wykluczone, że jeżeli ta sztuka się Magierze uda, to zostanie na Dolnym Śląsku na dłużej (chociaż ostatnio pojawiły się plotki łączące go z Rakowem Częstochowa, którego jest wychowankiem).