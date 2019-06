Arkadiusz Piech nie będzie już bronił barw Śląska Wrocław. Kontrakt 34-letniego napastnika, który wygasa z końcem czerwca, nie został przedłużony.

Zdjęcie Arkadiusz Piech /Fot. Maciej Witkowski /East News

Piech dołączył do Śląska dwa lata temu. W pierwszym sezonie był jednym z liderów drużyny. Do siatki rywali trafił 11 razy. Miniony sezon nie był już tak udany. W 27 meczach Śląska w Ekstraklasie i Pucharze Polski strzelił tylko cztery gole i zaliczył trzy asysty.



Na początku września ubiegłego roku Piech został karnie odesłany do rezerw. Jak poinformował wówczas klub, powodem takiej decyzji było "niedopuszczalne zachowanie zawodnika w trakcie treningu".



Piech w swojej karierze grał m.in. w Ruchu Chorzów, Zagłębiu Lubin i Legii Warszawa. Ze stołecznym klubem sięgną po mistrzostwo Polski w sezonie 2015/2016. Próbował także sił w zagranicznych klubach w Turcji i na Cyprze.