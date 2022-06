Śląsk ma nowego zawodnika. To były reprezentant młodzieżówki

Yeboah w minionej rundzie grał w MSV Duisburg, klubie występującym na poziomie 3. Bundesligi, gdzie był wypożyczony z holenderskiego Willem II Tilburg. W 17 meczach zaliczył 5 asyst.

Występował również w juniorskich reprezentacjach Niemiec. Łącznie zagrał w 27 meczach, w różnych kategoriach wiekowych.

Ekstraklasa. John Yeboah piłkarzem Śląska

Niemiec pozytywnie przeszedł testy medyczne we Wrocławiu i dołączy do zespołu Ivana Djurdjevicia, który w niedzielę wyjeżdża na obóz przygotowawczy do Słowenii. Ze Śląskiem związał się trzyletnią umową.