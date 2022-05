Sensacyjny scenariusz! Media: Klub Ekstraklasy mogą kupić Arabowie

"Może się wysprzęglam teraz niepotrzebnie, ale obił mi się o uszy temat potencjalnej sprzedaży Śląska inwestorom z Bliskiego Wschodu. Chodzi o fundusz, który kupił Newcastle. Nawet jeśli to prawda, to wybitnie strzeżona, bo w mieście nikt nic nie wie, albo nie chce powiedzieć" - to treść tweeta zamieszczonego w środę przez dziennikarza "Gazety Wrocławskiej" Piotra Janasa.

Perspektywa kupna polskiego klubu przez arabskich miliarderów jawi się zgoła sensacyjnie. I wydaje się w tym momencie wizją czysto fantazyjną. Brak potwierdzenia z oficjalnych źródeł nie skazuje jednak plotki na niebyt.

Reklama

Dokładnie w taki sam sposób - od zasłyszanej wiadomości - rozpoczęła się operacja zmian właścicielskich w Newcastle United.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Studio Ekstraklasa. Burza w Śląsku. Pensje piłkarzy zawieszone! WIDEO INTERIA.TV

Śląsk Wrocław i Newcastle Utd z jednym właścicielem?

Jesienią ubiegłego roku Mike Ashley sprzedał Newcastle arabskim inwestorom pod naciskiem kibiców, którzy nie akceptowali jego rządów. Odszedł z klubu, który należał do niego przez 14 lat. Transakcja, na jaką się zdecydował, opiewała na 300 mln funtów.

To niewiele w porównaniu z szacowanym majątkiem księcia Muhammada ibn Salmana - mogącego sięgać nawet 7 mld funtów. Tyle posiada człowiek, który zarządza wspomnianym arabskim funduszem inwestycyjnym. Jest wicepremierem Arabii Saudyjskiej i następcą tronu.

Większościowy pakiet udziałów Śląska należy obecnie do miasta Wrocław.

ZOBACZ TAKŻE: