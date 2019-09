Puchar Polski. W Łodzi zatrzymano 27 kibiców Śląska Wrocław

27 kibiców Śląska Wrocław zatrzymała policja podczas wtorkowego meczu piłkarskiego Pucharu Polski z Widzewem w Łodzi. Mają oni usłyszeć zarzuty dotyczące m.in. próby wniesienia na stadion wyrobów pirotechnicznych oraz napaści na policjantów.

O zatrzymaniach kibiców klubu z Wrocławia poinformował w środę kom. Marcin Fiedukowicz z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

Jak przekazał, już podczas wchodzenia na teren stadionu zostało ujętych przez ochronę i przekazanych policji 22 sympatyków Śląska. - Mężczyźni w wieku od 16 do 47 lat zostali zatrzymani za próbę wniesienia na stadion wyrobów pirotechnicznych, których posiadanie podczas trwania imprezy masowej zagrożone jest karą do 5 lat pozbawienia wolności - wyjaśnił kom. Fiedukowicz.

Mimo to, już na początku meczu kibice zajmujący miejsce w sektorze dla gości odpalili race i próbowali sforsować ogrodzenie, przez co arbiter przerwał spotkanie.

Fiedukowicz tłumaczył, że na prośbę organizatora zawodów konieczne było użycie pododdziałów zwartych policji, gdyż - jak mówił - fani ekipy przyjezdnej za wszelką cenę dążyli do konfrontacji z łódzkimi kibicami. - Pseudokibice próbowali m.in. sforsować ogrodzenie sektora, odpalali race i demolowali elementy wyposażenia stadionu. Ponieważ służby ochrony nie były w stanie samodzielnie zapanować nad chuligańskimi zapędami pseudokibiców, mecz został przerwany, a organizator zawodów złożył wniosek o wkroczenie policji na teren obiektu - zaznaczył.

Policjanci użyli m.in. armatki wodnej. Mecz został wznowiony po kilku minutach.

Pięciu spośród najbardziej agresywnych pseudokibiców Śląska w wieku od 32 lat do 44 lat zostało zatrzymanych w związku z naruszeniem nietykalności funkcjonariuszy publicznych, bądź czynną napaścią na policjantów, co jest zagrożone karą do 10 lat więzienia.

W czasie interwencji nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń.

Czynności w sprawie zatrzymanych prowadzą funkcjonariusze VI Komisariatu KMP w Łodzi pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Łódź-Widzew. Jeszcze w środę pseudokibice mają usłyszeć zarzuty, a o ich dalszym losie zadecyduje prokurator i sąd.

W meczu 1/32 finału Pucharu Polski piłkarze drugoligowego Widzewa pokonali Śląsk 2-0, eliminując wicelidera tabeli ekstraklasy z rozgrywek.

W środę PZPN wszczął postępowania wyjaśniające dotyczące chuligańskich zachowań na trybunach stadionów w Wejherowie i Łodzi podczas meczów Gryf Wejherowo - Lechia Gdańsk (kibice odpalili z trybun rakietnice) oraz Widzew - Śląsk. Pełna dokumentacja dotycząca zajść trafi do Komisji Dyscyplinarnej, której najbliższe posiedzenie zaplanowane jest na czwartek 26 września.

