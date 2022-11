Przełom dla stadionu zbudowanego na mistrzostwa? Długo świecił pustkami

Mecz Śląsk Wrocław - Legia Warszawa oglądało na stadionie 21 947 kibiców. To najwięcej widzów na meczu Śląska od ponad roku i od meczu z... Legią, który oglądało niemal tyle samo osób (21 997). Sezonowa średnia widzów na meczach Śląska we Wrocławiu, w ostatnich dziesięciu latach, waha się od 9 do niespełna 11 tysięcy widzów, co oznacza średnie wypełnienie stadionu w zaledwie ok. 1/4. Trener Ivan Djurdjević ma jednak nadzieję, że frekwencja na ostatnim meczu z Legią jest promykiem nadziei.

Stadion Śląska Wrocław - przeprowadzka z Oporowskiej na Arenę Wrocław

Nowy stadion miał też być areną dla Śląska, który po wielu latach opuścił Oporowską. Pojemność starego obiektu, gdzie grał zespół, była zbliżona do 8,5 tysiąca miejsc, jednak rekord frekwencji to aż 27 tys. kibiców podczas meczu Śląska z Górnikiem Wałbrzych w 1983 roku.

Stadion Miejski we Wrocławiu - budowa obiektu na Euro 2012

Stadion Miejski we Wrocławiu - wielofunkcyjny obiekt nie tylko dla piłkarzy

Wrocław Arena to obiekt typowo piłkarski, który powstał na Euro 2012. Jednak zanim na murawie we Wrocławiu pojawili się najlepsi, europejscy piłkarze, na stadionie rękawice skrzyżowali pięściarze. To właśnie na Stadionie Miejskim we Wrocławiu Tomasz Adamek we wrześniu 2011 zmierzył się z Witalijem Kliczko w walce o pas mistrza świata wagi ciężkiej WBC. Była to inauguracja nowego obiektu w stolicy Dolnego Śląska.