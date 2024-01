Polski snajper powraca. Alkoholowy skandal zniszczył mu reputację. Teraz hitowy angaż o krok

Za trzy tygodnie Oskar Tomczyk wkroczy w wiek pełnoletni . To dobra okazja, by oddzielić grubą kreską teraźniejszość od... błędów młodości. A tych nie udało mu się niestety uniknąć.

To on był jednym z czterech negatywnych bohaterów skandalu, do jakiego doszło jesienią. Wraz z Filipem Rózgą, Janem Łabędzkim i Filipem Wolskim został wówczas dyscyplinarnie usunięty z reprezentacji Polski U-17, oczekującej w Indonezji na start mistrzostw świata w tej kategorii wiekowej.