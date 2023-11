Polak opuścił strefę wojny. Wzmocni lidera Ekstraklasy?

7 października od ataku palestyńskiego Hamasu na południowe rubieże Izraela rozpoczęła się kolejna odsłona bliskowschodniego konfliktu. To prawdziwa wojna, w tej sytuacji sport zszedł na dalszy plan, m.in. rozgrywki piłkarskiej ligi Izraela zostały zawieszone na bliżej nieograniczony czas. Zagraniczni piłkarze rozjechali się do domów - zrobiło się zbyt niebezpiecznie. Do Polski wrócił m.in. napastnik Hapoelu Beer Szewa, Patryk Klimala. Zawodnik rodem z dolnośląskiego Dzierżoniowa wybił się w Ekstraklasie w barwach Jagiellonii Białystok, czym zapracował na transfer do szkockiego Celtiku Glasgow. Stamtąd trafił do amerykańskiego New York Red Bulls, by wreszcie w styczniu 2023 r. podpisać kontrakt z klubem z pustyni Negew.