Łukasz Broź zerwał więzadło przednie i boczne w stawie kolanowym. Dla obrońcy Śląska Wrocław może to oznaczać koniec przygody z Ekstraklasą. Albo nawet generalny rozbrat z piłką.

Za niespełna miesiąc Broź obchodził będzie 34. urodziny. Jego zawodowa kariera zbliża się więc ku końcowi, a niewykluczone, że właśnie dobiegła kresu. Kontuzja, jakie doznał, wymaga chirurgicznej rekonstrukcji. Okres rehabilitacji potrwa minimum 6-8 miesięcy.

Tymczasem po zakończeniu obecnego sezonu wygasa kontrakt zawodnika. W zaistniałych okolicznościach raczej nie należy się spodziewać, że Śląsk będzie skłonny umowę prolongować. Z uwagi na wiek o pozostanie na najwyższym szczeblu rozgrywkowym może być doświadczonemu defensorowi trudno. Z kolei niższe ligi mogą nie wchodzić w grę ze względów ambicjonalnych.

Broź doznał urazu na jednym z ubiegłotygodniowych treningów. Z tego powodu nie wystąpił w niedzielnej potyczce z Wisłą Kraków (2-1). W trwających rozgrywkach należał do filarów wrocławskiego zespołu. Nie licząc ostatniego spotkania, wystąpił we wszystkich meczach od pierwszej do ostatniej minuty. Zdobył trzy bramki i zaliczył asystę.

Najbardziej owocny okres jego kariery przypada na lata 2014-18. W barwach warszawskiej Legii zdobył wówczas cztery tytuły mistrza kraju i trzykrotnie sięgnął po Puchar Polski. Wcześniej zaliczył trzy występy w drużynie narodowej.

