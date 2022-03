Śląsk Wrocław po dobrym początku sezonu zanotował niespodziewany kryzys formy. Podopieczni Jacka Magiery nie wygrali żadnego z ośmiu ostatnich meczów.

Czarę goryczy przelała porażka z Legią Warszawa, po której dolnośląski klub zdecydował się zwolnić Jacka Magierę.

Śląsk Wrocław. Piotr Tworek zastąpi Jacka Magierę

Jego następcą ma zostać Piotr Tworek. To trener, który ostatnio (do listopada 2021 roku) pracował w Warcie Poznań, z którą awansował do Ekstraklasy, a następnie zaliczył bardzo udany pierwszy sezon.

Śląsk Wrocław zajmuje 12. miejsce w tabeli Ekstraklasy i ma tylko dwa punkty przewagi nad strefą spadkową.

