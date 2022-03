"Nowym trenerem Śląska Wrocław został Piotr Tworek. Szkoleniowiec związał się z wrocławskim klubem kontraktem do końca czerwca 2023 roku" - poinformował oficjalnie klub z Wrocławia.



Tworek wcześniej był trenerem Warty Poznań, z którą awansował do Ekstraklasy i zaliczył bardzo udany pierwszy sezon. Został zwolniony w listopadzie 2021 roku.

Piotr Tworek nowym trenerem Śląska Wrocław

- Trener Piotr Tworek z pewnością jest w stanie skonsolidować zespół i natchnąć zawodników do lepszej postawy i bardziej efektywnej gry, co przełoży się na wyższe miejsce w tabeli. Przełamanie obecnego impasu to dla nas wszystkich priorytet i najważniejsze zadanie sztabu szkoleniowego trener Tworka - powiedział Dariusz Sztylka, dyrektor sportowy dla oficjalnej strony Śląska Wrocław.

Tworek na stanowisku zastąpi zwolnionego po meczu z Legią Warszawa Jacka Magierę.

Wrocławski zespół zajmuje 12. miejsce w tabeli Ekstraklasy i ma tylko dwa punkty przewagi nad strefą spadkową.