Oto nowa postać w Ekstraklasie. Jego klub walczył o tytuł z Barceloną i Realem

Arnau Ortiz trafił do Girony latem 2021 roku. Nie dostał jednak szansy debiutu w tym zespole. Był cyklicznie wypożyczany - najpierw do Realu Murcia, później do CD Eldense i FC Cartagena. To drugi poziom rozgrywkowy.

W tym ostatnim zespole wiosną zaliczył 14 występów. Jego dorobek nie rzuca na kolana. Nie zdobył bramki, zanotował jedną asystę.

- Arnau Ortiz to bardzo cenne wzmocnienie naszej kadry. Chcieliśmy wzmocnić naszą siłę rażenia. To szybki skrzydłowy, ale możemy go wykorzystywać też na innych pozycjach. Zależy nam na piłkarzach uniwersalnych. Arnau potrafi kreować sytuacje i liczę, że da naszym kibicom wiele radości - mówi David Balda, dyrektor sportowy Śląska, cytowany przez klubowy serwis internetowy. Reklama

Arnau Ortiz piłkarzem Śląska Wrocław. Ligowy debiut może zaliczyć już w piątek

- Kontynuujemy poszerzanie naszej kadry przed sezonem, który zbliża się wielkimi krokami. Mamy świadomość, że zespół wymaga wzmocnień, bo przed nami gra na trzech frontach, w tym gra w Lidze Konferencji. I właśnie stąd sięgnięcie po Arnau Ortiza. Liczymy, że będzie to kolejny Hiszpan, który sprawdzi się w naszej drużynie - wyraża nadzieję Patryk Załęczny, prezes klubu.

Śląsk Wrocław przystąpi do ligowej rywalizacji już w pierwszym dniu sezonu 2024/25. W piątek zmierzy się przed własną publicznością z Lechią Gdańsk. Niewykluczone, że Ortiz tym razem doczeka się błyskawicznego debiutu w nowym zespole.

- Cieszę się, że trafiam do Śląska. To mój pierwszy zagraniczny klub i czuję, że podjąłem dobrą decyzję. Stadion robi ogromne wrażenie i nie mogę się doczekać, by zaprezentować się przed wrocławską publicznością. Do zobaczenia na meczach! - nie kryje entuzjazmu Hiszpan.

Macierzysty klub Ortiza w zeszłym sezonie toczył zaciętą batalię o tytuł mistrza Hiszpanii. Na finiszu rywalizacji musiał jednak uznać wyższość Realu Madryt i Barcelony, plasując się ostatecznie na trzeciej pozycji. Po raz pierwszy w historii zagra w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Reklama

