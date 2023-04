Nowy trener Śląska brutalnie podsumował piłkarza. "Nie chcę go widzieć"

Jacek Magiera wprost o sytuacji Erika Exposito. Wytknął mu przekroczenie limitu wagi

- Nie ma Patricka Olsena, który jest chory na ospę, wypadł na dłuższy czas. Nie ma Exposito - dwa palce złamane, w prawej i lewej ręce. No i co mu zrobisz? Nic nie zrobisz. Przez dziesięć najbliższych dni nie może trenować w kontakcie z przeciwnikiem. Dostał ode mnie i od trenera przygotowania motorycznego specjalną rozpiskę. Nie chcę go w ogóle widzieć na dziś, bo dla mnie najważniejsi są ci zawodnicy, którzy będą grali z Radomiakiem, byśmy byli skoncentrowani na tym meczu. Dostał też limit wagi, z jakim ma się zjawić za tydzień - wyjawił Magiera.

Po czym wypalił: - Mnie nie interesuje, gdzie on zrobi te treningi: w górach czy nad morzem, gdziekolwiek. To jego sprawa, jest zawodowcem. Przyjedzie gotowy, to będzie w drużynie. Jak nie, to będziemy sobie radzić bez niego. To kwestia odpowiedzialności. Nie może być tak, że za wszystko będzie odpowiadał trener. To są zawodowcy i ich obowiązkiem jest dbać o siebie. To jest ta mentalność i klucz do wszystkiego.