Niesamowity dramat. 3 czerwone kartki, Śląsk odpada z rywalizacji po golu w 108. minucie

Po koronkowej akcji do siatki trafił Bastien Toma, a zadanie Śląska stało się jeszcze trudniejsze - prawie niewykonalne. Na szczęście jak w reklamie - prawie robi różnicę. Początkowo jednak Ślązacy wcale nie ruszyli do ataku, to raczej goście byli bliżsi podwyższenia prowadzenia - mocny strzał Chadraca Akolo z Kongo obronił Rafał Leszczyński. Spustoszenie we wrocławskiej obronie czynił rosły napastnik Willem Geubbels. Aż wreszcie, zupełnie niespodziewanie pod koniec pierwszej połowy - Mateusz Żukowski dośrodkował, a Petr Schwarz dosłownie wcisnął piłkę do siatki St. Gallen i było 1-1. Ale to nie koniec - za chwilę Nahuel Leiva wypatrzył na linii pola karnego Piotra Samca - Talara, który lewą nogą zdjął pajęczynę z bramki Lawrence’a Ati Zigi. Starczy emocji w pierwszej połowie? Ależ skąd! W doliczonym czasie pierwszej części gry po dośrodkowaniu z rzutu wolnego do siatki trafił Petkow. 3-1 i straty odrobione. W sześć minut Śląsk Wrocław trafił z piekła do nieba.