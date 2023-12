Niepokonany prezes lidera Ekstraklasy. "Nie gramy pięknie, ale..."

- Niejeden trener chciał naśladować tiki-takę Barcelony i źle się to kończyło, my dostosowujemy styl do takiego potencjału ludzkiego, jaki mamy. Może nie jest on najpiękniejszy, ale jest bardzo skuteczny. Mamy najmniej straconych goli w lidze i najwięcej zdobytych punktów, nasza różnica bramek też jest na bardzo dobrym poziomie. To zawsze jest coś za coś. Gdybyśmy chcieli grać otwarty futbol, to tracilibyśmy więcej goli i może czasem nie dowozilibyśmy tych czystych kont, jednobramkowych zwycięstw, czy remisów, bo za bardzo byśmy się otwierali. Są takie momenty w meczach Śląska, w których piłka też fajnie chodzi, natomiast trener Magiera przede wszystkim ma za zadanie punktować i z tego wszyscy będziemy rozliczani na koniec sezonu.

~ Patryk Załęczny, prezes Śląska Wrocław