Niejasna przyszłość gwiazdora Ekstraklasy. Kusił go uczestnik Ligi Mistrzów

Transformacja Śląska posłużyła Exposito

Jacek Magiera zagrał va banque. Powierzył krnąbrnemu napastnikowi opaskę kapitana, a to przekonało go do pozostania. Mało tego, Exposito rzeczywiście stał się jednym z liderów Śląska. To, co najważniejsze, wykonywał jednak na boisku. 27-latek na przestrzeni całego minionego sezonu był najbardziej regularny i z 19 trafieniami na koncie został pierwszym królem strzelców grającym dla wrocławskiej drużyny. To, z kolei, zagwarantowało mu nagrodę dla najlepszego napastnika, przyznaną na niedawnej Gali PKO BP Ekstraklasy.