Napastnik rozwiązał kontrakt z izraelskim klubem. Powrót do Polski już blisko

Patryk Klimala blisko Śląska Wrocław

Obecnie Klimala trenuje wraz z drużyną Śląska Wrocław , podobnie zresztą jak Karol Świderski , który zakończył rozgrywki MLS i przygotowuje się do nadchodzących spotkań reprezentacji Polski.

Według wielu mediów bardzo prawdopodobne jest, że Klimala zostanie we Wrocławiu na dłużej. Napastnik jest bliski podpisania kontraktu ze Śląskiem.

Dla Klimali byłby to powrót do Ekstraklasy po trzech latach. W Polsce piłkarz reprezentował barwy Lechii Dzierżoniów, Wigier Suwałki oraz Jagiellonii Białystok. W ostatnich latach grał w Celticu Glasgow, New York Red Bulls oraz Hapoelu Beer Szewa.