Mistrz Polski przedłużył kontrakt i… zakończył karierę. Znalazł sobie nową rolę

Pod koniec zeszłego sezonu (który Celeban spędził w rezerwach) obrońca zdecydował się na przedłużenie kontraktu z klubem o dwa lata. Jak się jednak okazało, już nie w roli piłkarza, a trenera przygotowania motorycznego drugiego zespołu.

Piotr Celeban zakończył karierę

Celeban występował w Śląsku od 2008 do 2012 roku, a później także od 2014 do 2022 roku. W barwach WKS-u rozegrał 368 spotkań. W czasie całej kariery zdobył 36 bramek w Ekstraklasie, co czyni go najskuteczniejszym obrońcą wszech czasów w lidze.

Karierę piłkarską defensor rozpoczynał w Pogoni Szczecin. Przeszedł przez drużyny juniorskie, a później został włączony do kadry pierwszej drużyny. Kiedy jego umowa wygasała, włodarze "Portowców" nie złożyli mu jednak konkretnej oferty jej przedłużenia. Pomimo chęci pozostania w Szczecinie, Celeban musiał przenieść się do Śląska Wrocław. Kibice Pogoni długo nie potrafili tego zrozumieć, przez co zawodnik był przez nich wygwizdywany.

Dziś jednak wszelkie zatargi poszły w zapomnienie. Tuż przed pierwszym gwizdkiem meczu Śląsk - Pogoń piłkarze obu drużyn utworzyli szpaler, którym przeszedł Celeban. Na murawie czekał już na niego prezes WKS-u, który wręczył mu pamiątkową koszulkę. Kibice nagrodzili natomiast byłego kapitana Śląska brawami i skandowaniem nazwiska.

Jakub Żelepień, Interia