Media: To on zostanie trenerem Śląska Wrocław!

Niewiele zabrakło, a Djurdjević miałby twardy orzech do zgryzienia. Niewątpliwie szkoleniowiec miałby większy dylemat, gdyby finał barażu z Koroną Kielce zakończył się na korzyść Chrobrego Głogów.

Ivan Djurdjević ma objąć zespół Śląska Wrocław

Stało się jednak inaczej, ale trener na tyle potwierdził swoją klasę, że stało się jasne, iż najpewniej skieruje swoje kroki na poziom Ekstraklasy.

Szkoleniowiec, który wcześniej prowadził Lecha Poznań, według informacji "Przeglądu Sportowego" zostanie nowym trenerem Śląska Wrocław. Jak przekazał red. Antoni Bugajski, Serb zwiąże się z klubem z Dolnego Śląska dwuletnim kontraktem z opcją przedłużenia.

To pewne zaskoczenie, bo w ostatnich godzinach wydawało się, że Djurdjeviciowi bliżej do Jagiellonii Białystok, z którą prowadził negocjacje, a do przejęcia Śląska Marcinowi Broszowi.

Władze klubu postanowiły rozstać się z Piotrem Tworkiem, który objął zespół 9 marca i uratował ekstraklasowy byt.