Jacek Magiera, który w czwartek przestał pełnić obowiązki trenera reprezentacji Polski U-19, niebawem ma zostać opiekunem Śląska Wrocław. W tej roli zastąpi Czecha Vitezslava Laviczkę. Taką informację przekazał serwis legia.net.

W czwartek przed południem PZPN opublikował komunikat, w którym poinformował, że Jacek Magiera przestaje pełnić obowiązki trenera polskiej kadry U-19. Ma to bezpośredni związek z decyzją Komitetu Wykonawczego UEFA, który z powodu pandemii odwołał zaplanowane na ten rok rozgrywki w młodszych kategoriach wiekowych.



Jednocześnie prezes futbolowej centrali, Zbigniew Boniek, oznajmił, że Magiera zamierza wrócić do piłki klubowej. Dokąd dokładnie? Wszystko wskazuje na to, że byłego trenera Legii Warszawa ponownie zobaczymy w Ekstraklasie.



Jacek Magiero blisko Śląska Wrocław

Jak donosi serwis legia.net, 44-letni szkoleniowiec zostanie nowym opiekunem Śląska Wrocław. Zastąpi tam Czecha Vitezslava Laviczkę, o którego dymisji mówi się od dobrych kilku tygodni. Wrocławianie z ostatnich pięciu potyczek zwycięsko zakończyli tylko jedną. W ligowej tabeli plasują się obecnie na siódmej pozycji.



Magiera w ostatnim czasie łączony był również z Widzewem Łódź i z Cracovią, w której swego czasu kończył zawodniczą karierę. Wiadomo już jednak, że te kierunki pozostaną w sferze spekulacji. Jak się okazuje - chybionych.

Po raz ostatni "Magic" prowadził zespół w Ekstraklasie 9 września 2017 roku. Dowodzona przez niego Legia przegrała wówczas na wyjeździe... ze Śląskiem Wrocław 1-2.



Największym sukcesem Magiery pozostaje wprowadzenie legionistów do fazy pucharowej Ligi Europy. Miało to miejsce jesienią 2016 roku. W grupie Ligi Mistrzów z Realem Madryt, Borussią Dortmund i Sportingiem Lizbona warszawianie zajęli trzecie miejsce.



