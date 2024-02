Magiera zapytany o Exposito. Nie miał wątpliwości, to już przesądzone

Śląsk Wrocław przeszedł w ubiegłym sezonie przez poważne tarapaty. Drużyna niemalże do końca rozgrywek drżała o utrzymanie. Ostatecznie Jacek Magiera - który w kwietniu wrócił do klubu - poukładał grę swoich podopiecznych na tyle, że WKS uniknął degradacji .

- Gdyby mi ktoś powiedział pół roku temu, że będziemy na pierwszym miejscu w tabeli, pewnie nie patrzyłbym na niego do końca poważnie. Zapracowaliśmy jednak na to, drużyna zrobiła wszystko, aby znaleźć się w takim miejscu. Jednocześnie mamy świadomość, że to dopiero połowa rozgrywek, więc patrzymy przed siebie - powiedział Jacek Magiera w rozmowie z Interią.