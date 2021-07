Liga Konferencji Liga Konferencji. Śląsk Wrocław wziął udział w kanonadzie i... wyszedł z tego cało!

Śląsk Wrocław zremisował w dzisiejszym starciu z Araratem Erywań 3-3, jednak awansował do kolejnej rundy el. Ligi Konferencji, dzięki zaliczce z pierwszego spotkania. Wówczas "Wojskowi" triumfowali 4-2.



W 3. rundzie eliminacji na drużynę Jacka Magiery czeka izraelski Hapoel Beer Szewa, który pewnie uporał się z Ardą Kyrdżali.





Liga Konferencji. Kiedy Śląsk Wrocław zmierzy się z Hapoelem Beer Szewa?

Pierwsze spotkanie pomiędzy ekipami zostało zaplanowane na 5 sierpnia i zostanie rozegrane na obiekcie Śląska Wrocław o 20.00. Starcie rewanżowe odbędzie się natomiast tydzień później - 12 sierpnia o 21.00.



Dla ekipy Hapoelu będzie to powrót do Polski. Podopieczni Ronny'ego Levego przygotowywali się do obecnego sezonu w Kielcach, gdzie rozegrali trzy towarzyskie mecze z polskimi zespołami.



Hapoel wygrał z Niecieczą i Górnikiem Zabrze oraz przegrał w starciu z Resovią Rzeszów. Co ciekawe w Polsce przygotowywały się jeszcze Omonia Nikozja czy AEK Ateny.



PA