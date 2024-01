Lider Ekstraklasy się zbroi. Posiłki z... Serie A

Tommaso Guercio przejdzie z Interu Mediolan do Śląska Wrocław?

Guercio urodził się w 2005 r. w Italii, jest synem Polki i Włocha, ma na koncie spotkania w młodzieżowej reprezentacji Polski. Najwyraźniej młody Polak nie przekonał włodarzy Interu do swoich umiejętności, skoro decydują się go oddać do Śląska Wrocław za darmo. "Nerazzurri" zagwarantowali sobie jednak procent od przyszłego transferu utalentowanego obrońcy. Zawodnicy trenera Jacka Magiery przebywają aktualnie w chorwackim mieście Umag na zgrupowaniu, podczas którego przygotowują się do startu rundy wiosennej. W dzisiejszym meczu sparingowym "Wojskowi" zmierzyli się z aktualnym mistrzem Chorwacji, Dinamem Zagrzeb.