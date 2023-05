Kuriozum w Śląsku Wrocław. W taki sposób doszło do dwóch złamań na treningu

- Mnie nie interesuje, gdzie on zrobi te treningi: w górach czy nad morzem, gdziekolwiek. To jego sprawa, jest zawodowcem. Przyjedzie gotowy, to będzie w drużynie. Jak nie, to będziemy sobie radzić bez niego. To kwestia odpowiedzialności. Nie może być tak, że za wszystko będzie odpowiadał trener. To są zawodowcy i ich obowiązkiem jest dbać o siebie. To jest ta mentalność i klucz do wszystkiego - opowiadał Jacek Magiera.