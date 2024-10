Klub Ekstraklasy zagra dla ofiar powodzi. Wielkie serca pomimo fatalnej pozycji w tabeli

W poprzednim sezonie Śląsk Wrocław zdobył sensacyjnie wicemistrzostwo Polski, zdobywając tyle samo punktów co mistrzowska Jagiellonia Białystok. Rozgrywki europejskie okazały się prawdziwym "pocałunkiem śmierci" dla piłkarzy Śląska, bo w sezonie 2024/25 radzą sobie wręcz fatalnie. Jako jedyna drużyna Ekstraklasy pozostają bez wygranej i zajmują fatalne ostatnie miejsce. Podopieczni trenera Jacka Magiery mają jeszcze zaległe mecze w stosunku do konkurencji, ale nawet wygrana w nich nie dałaby im wyjścia ze strefy spadkowej. Bardzo nieprzyjemna niespodzianka dla wrocławskich kibiców. Reklama

Jednak klub piłkarski to nie tylko gole na boisku i punkty w tabeli. To społeczność skupiona wokół niego, która pomaga sobie i jest razem na dobre i na złe. Oczywiście to tylko teoria, tak powinno być, a nie zawsze tak bywa. Niemniej w Śląsku pomimo ostatniej pozycji w tabeli najwyraźniej to rozumieją i robią swoje bez względu na okoliczności.

Śląsk Wrocław zagra dla ofiar powodzi w Lądku-Zdroju

Jeden z przełożonych meczów, o których była wyżej mowa miał się odbyć ze Stalą Mielec we Wrocławiu. Jednak to właśnie wtedy woda wezbrała najmocniej i spotkanie zostało odwołane, są ważniejsze rzeczy od wydarzeń sportowych. Wówczas wrocławski klub wypuścił do sprzedaży specjalne cegiełki w cenie 10 zł, których finalnie sprzedano aż 15 127.

Głośno było o mobilizacji wrocławskich kibiców, którzy ofiarnie pomagali ofiarom powodzi, która niedawno nawiedziła ich region. Woda zalała miejscowości, których nazwy widnieją na zielono-biało-czerwonych flagach, tam, gdzie mieszczą się fan cluby WKS: Kłodzko, Brzeg Dolny, Stronie Śląskie i Lądek-Zdrój.

Korzystając z przerwy na grę reprezentacji, Śląsk Wrocław zagra charytatywnie w ostatniej z tych miejscowości przeciwko miejscowemu Trojanowi. Spotkanie odbędzie się w sobotę, 12 października, o godz. 14:30. Reklama

- Bardzo dziękujemy klubowi i kibicom Śląska Wrocław za otwartość i zaangażowanie. Taki mecz to dla nas wielkie wydarzenie, tym cenniejsze, że zorganizowane po to, by nieść pomoc. Wspólnie odbudujemy Lądek-Zdrój i Stronie Śląskie po tej strasznej powodzi - mówi Wojciech Ziobro, członek zarządu klubu Trojan Lądek-Zdrój.

Bilety na spotkanie charytatywne będą sprzedawane w formie cegiełek bezpośrednio przed meczem na Stadionie Miejskim w Lądku-Zdrój, a cały dochód zostanie przeznaczony na pomoc poszkodowanym oraz odbudowę zniszczonej infrastruktury. Oprócz tego podczas spotkania będzie przeprowadzana licytacja gadżetów i pamiątek związanych m.in ze Śląskiem Wrocław. Mecz charytatywny będzie stanowić cenny czas również ze względów treningowych. Zespół Jacka Magiery przygotowuje się do dalszej części sezonu i najbliższego meczu z GKS-em Katowice (20 października).

W oczekiwaniu na kolejne mecze w PKO BP Ekstraklasie i w przerwie od ciężkich treningów Śląsk Wrocław rozegra w Lądku-Zdroju mecz charytatywny Reklama

Zagrożenie powodzią na terenach Polski już minęło, lecz nie oznacza to końca walki ze skutkami i zniszczeniami, jakie wyrządził żywioł. Wielka woda pozostawiła po sobie masę zniszczeń i w wielu miejscowościach odebrała ludziom dorobek ich życia. W momencie gdy uwaga mediów naturalnie koncentruje się już na innych tematach, tym bardziej warto kontynuować pomoc i nagłaśniać potrzeby poszkodowanych. Właśnie dlatego w czasie przerwy rozgrywek PKO BP Ekstraklasy Śląsk Wrocław rozegra charytatywny mecz na terenach mocno dotkniętych powodzią.

- Klub wspólnie z kibicami aktywnie wspiera poszkodowanych przez powódź. Gdy tylko kibice zwrócili się z pomysłem zorganizowania takiego meczu charytatywnego, nie wahaliśmy się ani chwili - podkreśla Patryk Załęczny, prezes Śląska Wrocław.