Klub Ekstraklasy ogłasza nazwisko trenera. "Szalony" ruch

- Informujemy, że w spotkaniu z Górnikiem Zabrze drużynę Śląska Wrocław poprowadzi Jacek Magiera , który ponownie objął funkcję pierwszego trenera WKS-u. Jacek Magiera był trenerem Trójkolorowych przez niemal rok, począwszy od marca 2021 roku. Prowadził Śląsk w 39 meczach. Z wrocławską drużyną awansował do eliminacji Ligi Konferencji Europy - napisał Śląsk Wrocław na swojej stronie internetowej.

- Doskonale wiemy, jak dobrym warsztatem trenerskim dysponuje Jacek Magiera. Miał okazję pracować z większością zawodników z obecnej kadry, zna bardzo dobrze nasz klub, a rozmowy, które odbyliśmy, potwierdziły tylko, że podejdzie do tego zadania z wielką determinacją. Jesteśmy przekonani, że Jacek Magiera pomoże drużynie Śląska i dziękujemy mu, że zgodził się przejąć zespół, wznawiając współpracę w ramach wcześniej zawartego kontraktu - powiedział Piotr Waśniewski, prezes Śląska Wrocław.

Magiera był trenerem Śląska od marca 2021 roku do marca 2022 roku, gdy został zwolniony. Jego kontrakt ważny był jednak do końca sezonu 2022/2023, z czego teraz postanowili skorzystać wrocławscy działacze. I chociaż Magiera nie miał obowiązku stawiania się na Oporowskiej, to dał się namówić na misję ratowania drużyny przed spadkiem. Ustalenia Interii potwierdziły się i ogłoszenie powrotu szkoleniowca odbyło się dzisiaj.