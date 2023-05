Kibole Śląska Wrocław atakują kibiców Sevilli. Wszystko przed finałem Ligi Europy

Dlaczego kibole Śląska Wrocław zaatakowali fanów Sevilli?

Mimo upływu lat wrogość między kibicami Śląska Wrocław i Sevilli nie wygasła . Wszystko wskazuje na to, że ten stan rzeczy nie zmieni się jeszcze przez dłuższy czas. Według hiszpańskich mediów miejscowa policja była przygotowana na ewentualne zamieszki i zapobiegła poważniejszym konsekwencjom. Nie obyło się jednak bez poszkodowanych. O sprawie zdążył już napisać kibicowski portal Sevilla.abc.es.

- Według lokalnej policji, do tej pory jeden kibic Sevilli i jeden kibic Romy trafili do szpitala. Kibice Śląska zamieścili plakat informujący, że zamierzają szukać fanów Sevilli w Budapeszcie - donosi kibicowski portal Sevilli.

Sevilla w finale Ligi Europejskiej 2022/23 zmierzy się z AS Roma. W przeszłości klub z Andaluzji wygrał te rozgrywki już sześciokrotnie - ostatni raz miał miejsce w sezonie 2019/20. Do pamiętnych starć z udziałem kibiców Śląska Wrocław doszło w sezonie 2013/14 - wówczas również to właśnie Sevilla ostatecznie sięgnęła po puchar.