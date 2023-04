Jaka piękna katastrofa. Miał być gwiazdą Ekstraklasy, kończy w rezerwach

Gdy Caye Quintana przychodził do Śląska Wrocław towarzyszyły mu wielkie nadzieje. Napastnik nieźle radził sobie na drugim poziomie hiszpańskich rozgrywek, a w Ekstraklasie błyszczeli zawodnicy którzy przychodzili z poziomu niżej - np. Jorge Felix w Piaście Gliwice czy Dani Quintana (zbieżność nazwisk przypadkowa) w Jagiellonii Białystok . Transfer Caye do Śląska był starannie przygotowany i trzymany w ścisłej tajemnicy.

Gdy wreszcie podpisał kontrakt Hiszpana wdrażano do gry powoli, czekając aż odpali. Bo przecież odpalić w końcu musiał, to za dobry piłkarze, żeby sobie nie poradził w przaśnej, polskiej Ekstraklasie. Na jesień 2021 r. się nie doczekano, Quintana ani razu nie trafił do siatki w słabym Śląsku Wrocław, za to raz wyleciał z boiska - w pucharowym blamażu z Bruk-Bet Termalicą Nieciecza. Na wiosnę Caye dwa razy trafił do siatki, a wrocławianie zajęli ostatnie bezpieczne miejsce w polskiej lidze - 15.