W pięciu tegorocznych meczach PKO BP Ekstraklasy, Śląsk Wrocław zdobył tylko dwa punkty - pod tym względem jest najgorszy w lidze. "Wojskowi" z drużyny środka tabeli stali się poważnym kandydatem do spadku. Po przegranej 0-1 z innym outsiderem, Legią Warszawa, klamka zapadła - z wrocławskim klubem rozstał się trener Jacek Magiera i to mimo, że na wczorajszej, pomeczowej konferencji prasowej przyznawał, że nie obawia się zwolnienia.

Jacek Magiera zwolniony ze Śląska Wrocław

W tej sytuacji, jak to w polskiej lidze bywa, ruszyła giełda nazwisk i rozpoczęły się spekulacje. Z naszych informacji wynika, że najmocniej rozpatrywane są dwa warianty - pierwszy z nich to zatrudnienie byłego szkoleniowca m.in. Cracovii, a wcześniej Jagiellonii Białystok, Michała Probierza. Drugie rozwiązanie, któremu nasi informatorzy dają nieco mniej szans to zatrudnienie trenera zagranicznego.

Co ciekawe, w 2017 r. Probierz był już bardzo blisko podjęcia pracy we Wrocławiu. Śląsk miał zostać wówczas przejęty przez wrocławskiego biznesmena, Andrzeja Kuchara, a Probierz miał zostać kimś więcej niż trenerem - udziałowcem i menadżerem. Ostatecznie Kuchar nie przejął klubu, a Michał Probierz odebrał na autostradzie A4 telefon od właściciela Cracovii, Janusza Filipiaka i w Krakowie spędził kolejne lata. Z "Pasami: zdobył Puchar Polski w 2020 r., przez pewien czas był też wiceprezesem zarządu. Po rozstaniu z Cracovią był już po słowie z Bruk-Bet Termalicą Nieciecza, jednak ostatecznie wyzwania nie podjął. Wiele wskazuje na to, że ligowego bytu będzie teraz bronił ze Śląskiem Wrocław.

Na 10 kolejek przed końcem rozgrywek, Śląsk ma na koncie 26 punktów, dwa oczka przewagi nad strefą spadkową. W kolejnym spotkaniu WKS w niedzielę o godz. 15 podejmie u siebie wysoko notowanego Radomiaka Radom.

