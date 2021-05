Jacek Magiera: Czekam na mecz z 10 tys. na trybunach

Warta Poznań przegrała 2-3 ze Śląskiem Wrocław w przedostatniej kolejce PKO Ekstraklasy, dzięki czemu goście wciąż są w grze o czwarte miejsce i europejskie puchary. Trener Jacek Magiera chwalił cały swój zespół, który umiał odrobić straty w Grodzisku Wlkp.

Śląsk Wrocław pokonał Wartę Poznań po dwóch golach Erika Exposito i trafieniu Roberta Picha. Drużyna Jacka Magiery wciąż ma szanse na czwarte miejsce i awans do europejskich pucharów.





Warta - Śląsk. Trener Jacek Magiera: Realizowaliśmy plan

- Zagraliśmy bardzo dobry mecz, byliśmy mocni piłkarsko, mentalnie, byliśmy zdeterminowani, by odnieść zwycięstwo. W przekroju całego meczu byliśmy zespołem konkretnym, który prowadzi grę, który budował akcje zarówno w ataku pozycyjnym, jak i wyprowadzał świetnie szybkie kontry. Trzy gole strzelone w drugiej części meczu to też zastrzyk mentalny dla zespołu. Po pierwszej połowie przegrywaliśmy, ale drużyna konsekwentnie realizowała plan na mecz z Wartą. Został nam ostatni mecz sezonu ze Stalą Mielec i już od dziś, od regeneracji, będziemy się przygotowywali do tego spotkania. W końcu zagramy przed własną publicznością, na stadionie Śląska pojawi się ok. 10 tys. kibiców, z czego się bardzo cieszę. Grę Erika Exposito oceniam bardzo dobrze, ale nie tylko jego. Dobrze grały nasze dwie "dziesiątki", Robert Pich i Waldemar Sobota. Świetnie w środku pola grą dyrygował Krzysztof Mączyński, którego wspomagał Szymon Lewkot. Dobrze funkcjonowały nasze wahadła, obrona też. Przed ostatnią kolejką patrzymy tylko na siebie - mówił na konferencji prasowej trener Jacek Magiera.

Z kolei trener Warty Poznań Piotr Tworek przyznał, że po porażce ze Śląskiem Wrocław ciężko jeszcze mu marzyć o czwartym miejscu i europejskich pucharach.





Śląsk - Stal w ostatniej kolejce PKO Ekstraklasy

W ostatniej kolejce PKO Ekstraklasy Śląsk Wrocław zagra ze Stalą Mielec. Wszystkie mecze w niedzielę 16 maja rozpoczną się o godz. 17.30.



Bartosz Nosal



